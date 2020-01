Silvesterlauf in Bietigheim-Bissingen Marcel Fehr dreht vor dem Ziel auf

Nach Rang zwei an Silvester vor einem Jahr lief diesmal Marcel Fehr bei den Männern als Erster über die Ziellinie vor der Halle am Viadukt. Es war ein enger Zieleinlauf, denn fünf Sekunden später beendete Seboka aus Fürth das Rennen, gerade mal zwei Sekunden vor dem Drittplatzierten Thorben Diehl, der ebenso wie Sieger Fehr für die LG Filstal antrat. Damit hieß erstmals wieder seit 2014 der Sieger in Bietigheim nicht Simon Boch. Der schnelle Mann von der LG Telis Finanz Regensburg, der viermal in Folge gewonnen hatte, musste seinen Start kurzfristig wegen einer Erkrankung absagen. Bochs letzte Siegerzeit von 2018 unterbot Fehr um sechs Sekunden. 2018 war er noch 17 Sekunden hinter Boch ins Ziel gelaufen.

Schon früh hatte sich eine Gruppe um Fehr, den hoch gehandelten Arne Gabius (Sieger 2013), Seboka, Karl Junghanß, Erik Hille, Thorben Dietz und Lukas Eisele etwas abgesetzt und aufs Tempo gedrückt. Nach knapp fünf Kilometern fiel der deutsche Marathon-Rekordhalter Gabius (Therapie-Reha Bottwartal) etwas zurück und belegte am Ende Rang sieben (34,01 Minuten). „Das Wetter war top, die Strecke war nicht rutschig und ich habe nicht gefroren. Es ist toll, wie die Stadt hinter dem Lauf steht. Das macht richtig Lust, auch mit den Hotspots an der Strecke“, lobte der gebürtige Hamburger die Veranstaltung und das Publikum. Zu seiner Leistung meinte der Arzt: „Ich habe am Anfang Druck gemacht. Ich hatte eine harte Trainingswoche hinter mir. Nach Kilometer fünf haben die anderen angezogen. Ich habe es den Berg hoch auch versucht und mich selbst geärgert. Da musst du eben durch.“

3371 Teilnehmer, 15.000 Zuschauer

Sieger Marcel Fehr lobte den Konkurrenten Gabius: „Arne hat gleich Druck gemacht und das Tempo hochgehalten. Nach fünf Kilometern und einer Tempoverschärfung wurden aus acht Leuten noch vier oder fünf an der Spitze und später drei oder vier. Einen Kilometer vor dem Ziel waren wir noch zu dritt. Es war ganz gut, dass es den Berg runter in der Altstadt etwas eng war, da konnte man nicht so leicht überholen. Ich hatte den Schwung, wusste aber nicht, ob es reicht. Ich wollte mich aber auch nicht umdrehen, denn das bedeutet, dass man nicht mehr kann. Auf der Zielgeraden habe ich nochmals richtig aufgedreht“, kommentierte der gebürtige Freiburger seinen Siegerlauf. Schon am Neujahrstag ging es für den 27-jährigen Bahnspezialisten sportlich weiter. Er setzte in einer Halle in Mannheim sein Training fort.

Gut vertreten auf der Strecke entlang der Enz, vorbei an den Sportstätten im Ellental, durch den Bürgergarten und die Altstadt war der verhinderte Seriensieger Boch durch seinen Teamkameraden Hille aus Regensburg, der bei seiner Bietigheim-Premiere auf Rang sechs landete hinter Junghanß aus Erfurt und Eisele von der LG Filder.

Insgesamt gingen bei der 39. Auflage des Silvesterlaufs nach Angaben den Veranstalter 3371 Sportler an den Start. Angefeuert wurden sie von den rund 15 000 Zuschauer,. die die Strecke säumten.