Silberner Löwe Maren Eggert: Saugroboter finde ich gruselig

An der Rolle habe sie "diese Spannbreite zwischen komödiantischer Leichtigkeit und philosophisch gedanklichem Tiefgang" gereizt. Das brächten nicht viele Rollen und Drehbücher so zusammen. "Und dann ist es einfach eine tolle Frauenfigur ohne die üblichen Rollenzuschreibungen." Im Film werde der Mann plötzlich das Objekt. "Das hat man 100 Mal andersherum gesehen - ein Mann macht eine Frau zum Objekt." Es habe ihr und Regisseurin Maria Schrader Spaß gemacht, das einfach mal spielerisch umzudrehen.

"Maria Schrader ist jemand, der für meinen Begriff niemals irgendwelche Kompromisse eingehen würde in der Arbeit", sagte Eggert. "Sie arbeitet so lange an etwas, bis sie wirklich das hat, was sie gemeint hat, und lässt vorher nicht locker." Durch ihre Vergangenheit auch als Schauspielerin habe Schrader ("Aimée und Jaguar") da ein großes Spektrum an Erfahrungen, "was ich mir total zunutze machen konnte". Es sei schön gewesen, "jemanden zu haben, der über das Frau-Sein und das Schauspielerin-Sein auch Bescheid weiß bis in die kleinsten Verästelungen. Ich habe das auch sehr genossen, mich da mit ihr auf einer Augenhöhe auszutauschen."

© dpa-infocom, dpa:210305-99-705302/2