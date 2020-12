Silas Wamangituka vom VfB Stuttgart Auf den Spuren von Vedad Ibisevic

Wamangituka steht nach elf Ligaspielen nun bei sieben Treffern und drei Vorlagen. Da werden Erinnerungen wach – an Vedad Ibisevic. Der Bosnier war in der Saison 2013/14 der bisher letzte Stuttgarter, dem in den ersten elf Saisonspielen sieben Treffer gelangen – dazu gab er in diesem Zeitraum noch eine Vorlage. Ein Jahr zuvor in der Saison 2012/13 gelang ihm dieses Kunststück beinahe auch schon: Er stand bei sechs Toren und einer Vorlage nach elf Spieltagen, verpasste aber zwischenzeitlich sogar zwei Partien wegen einer Rotsperre. Erstmals legte Ibisevic in der Saison 2011/12 für den VfB in den ersten elf Saisonspielen sieben Treffer auf – dazu gab er in diesem Zeitraum noch vier Vorlagen und fehlte eine Partie aufgrund der Gelbsperre.