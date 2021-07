Silas Katompa Mvumpa So läuft die Reha des VfB-Stürmers

Wo der Stürmer seine Reha absolviert, wollte der Sportdirektor nicht verraten. Zum Teil in Stuttgart, aber auch an einem anderen, geheimen Ort. Zum Schutz des Spielers nach all der Aufregung um den falschen Namen will der VfB keine weiteren Informationen preisgeben. Wie es juristisch im Fall Silas’ weitergeht, ist indes weiter offen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart führt weiter Ermittlungen. Ob und wann es zu einem Verfahren gegen den Spieler kommt, steht noch nicht fest.