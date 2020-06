Sieg über Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken erstmals deutscher Tischtennis-Meister

Wegen der Corona-Pandemie wurde dieses Endspiel genau wie die Halbfinals am Mittwoch und Donnerstag ohne Zuschauer ausgetragen. "Das ist ein Riesengefühl. Im letzten Jahr waren wir schon so dicht dran. In diesem Jahr haben wir dann von Anfang an gesagt: Wir wollen unbedingt diesen Titel", sagte Franziska nach der Revanche für die Final-Niederlage gegen Ochsenhausen in der vergangenen Saison.