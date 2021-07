Sieg im Viertelfinale bei der EM 2021 Italienische Fans sorgen für Jubelstürme in Fellbach

Die Tore von Nicolo Barella (31. Minute) und Lorenzo Insigne (44.) sorgten insbesondere in Fellbach für Jubelstürme. Dort haben sich wieder viele italienische Fans aus der Region Stuttgart getroffen und mit der Mannschaft um Trainer Roberto Mancini mitgefiebert. Da das Team nur noch das 2:1 durch Romelu Lukaku (45.) hinnehmen musste, konnte am Ende gefeiert werden. Nun spielt Italien am Dienstag um 21 Uhr in London gegen Spanien um das Finalticket.