Sieg gegen Mainz Kölns Kilian der Hauptdarsteller - Baumgart zahlt die Zeche

Siegtorschütze Luca Kilian, ein Leihspieler des Gegners, war völlig überwältigt von der Kulisse und den Emotionen. "Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich habe mich so gefreut. Ich bin einfach irgendwo hingelaufen und habe alles raus gelassen, was in mir war", sagte der 22-Jährige nach seinem 3:2-Treffer gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber, der ihn bis zum Sommer an die Kölner verliehen hat.