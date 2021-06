Sieg gegen Kroatien "Wunderbarer Tag" mit viel Bier: England feiert den EM-Start

Leeds-Profi überzeugt

Sterling und Phillips haben großen Anteil daran. Den Kroaten dagegen gelang bis auf Superstar Luka Modric kaum etwas. Den Mittelfeldstrategen von Real Madrid konnte Phillips zwar auch nur selten stoppen, ansonsten überzeugte der Profi von Leeds United mit Übersicht und Zweikampfstärke. Auch den entscheidenden Pass auf Sterling vor dem 1:0 spielte der 25-Jährige. Bei den Gästen fielen dagegen weder Hoffenheims Andrej Kramaric noch die ehemaligen Bundesliga-Profis Ivan Perisic und Ante Rebic groß auf.

"Wir haben ein Tor nach einem Fehler kassiert, und das macht mich wütend", sagte Trainer Zlatko Dalic, der aber schnell den Blick nach vorne richtete. "Wir fühlen uns nicht schlecht oder niedergeschlagen, wir haben das Recht, optimistisch zu sein." Am Freitag gegen Tschechien muss sich der Vize-Weltmeister aber vor allem offensiv deutlich steigern.

Die Engländer werden ebenfalls am Freitag gegen Schottland antreten. Und auch wenn die Stimmung an einem sonnigen Tag in London kaum hätte besser sein können, warnte Southgate: "Eine der größten Herausforderungen des Sports ist es, nach dem Anpfiff an den Punkt zurückzukommen, an dem wir vor dem Anpfiff waren." Was er meinte: Seine Spieler sollen sich nun nicht auf dem Erfolg ausruhen. Denn England ist noch lange nicht fertig.

