Semifinals stehen fest Dänemark nach Handball-Krimi im WM-Halbfinale

Führungsstreit beim VfB Stuttgart

Widerspruch von Vogts Präsidiumskollegen

Am Mittwochvormittag attackierte Präsident Claus Vogt seine Präsidiumskollegen und Teile des Vereinsbeirats und kündigte an, die Mitgliederversammlung verschieben zu wollen. Am Abend konterten Bernd Gaiser und Rainer Mutschler.