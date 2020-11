Sieben Quadratmeter groß Bremens kleinstes Haus zu verkaufen

Das Gebäude, das als Hauswirtschaftsraum mit WC genutzt wurde, liegt im Viertel Schnoor (niederdeutsch für Schnur), wo sich kleine bunte Häuser in schmalen Gassen aneinanderreihen. Der Stadtteil gilt als Sehenswürdigkeit und ist bei Touristen beliebt. "Es ist ein Stück Geschichte und ein Superlativ in Bremen", zeigte sich der Makler von dem Mini-Haus mit WC, Dusche, Herdplatte, Schlafnische und Blattgold in den Küchenfliesen begeistert. Bis Dienstag hatten sich Lachmann zufolge mehr als 80 Interessenten gemeldet. Die Idee für den Kaufpreis von 77 777 Euro ist dem Makler zufolge entstanden, weil die Grundstücksfläche sieben Quadratmeter beträgt und der Eigentümer 77 Jahre alt ist.