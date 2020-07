Sie spielte Santana in „Glee“ Naya Rivera wird nach Bootsausflug vermisst

Ventura - Ihr vierjähriger Sohn saß allein in einem Boot, von seiner Mutter keine Spur: Naya Rivera wird nach einem Bootsausflug auf einem See in Kalifornien vermisst. Die US-Schauspielerin ist aus der Erfolgsserie „Glee“ bekannt. Über dem TV-Hit der Zehnerjahre scheint beinahe so etwas wie ein Fluch zu liegen: Mit Cory Monteith und Mark Salling starben bereits zwei „Glee“-Stars in jungen Jahren.