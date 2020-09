«Sie können auf uns zählen» Biden will bei Wahlsieg US-Beziehungen zur Nato kitten

Ex-Vizepräsident Biden sagte "Stars and Stripes", auch er sei für eine Verringerung der US-Truppen im Nahen Osten. "Diese "ewigen Kriege" müssen enden." US-Spezialkräfte in einem Umfang von 1500 bis 2000 Soldaten sollten aber vor Ort bleiben, um gegen Terrororganisationen vorzugehen. Trump wirbt im Wahlkampf ebenfalls damit, die "endlosen Kriege" zu beenden. Am Donnerstag kündigte er eine Verringerung der US-Truppenzahlen in Afghanistan und im Iran an. Die Präsidentschaftswahl in den USA findet am 3. November statt.