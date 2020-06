Sido in Stuttgart So war der Auftritt des Rappers auf dem Kulturwasen

Stuttgart - Einer wie Sido lässt sich nicht lumpen, schon gar nicht von Corona. So konsequent wie der Berliner Rapper hat bislang kein Künstler in der pandemischen Zeit die Hupen, Lichthupen des Publikums in sein Programm eingebaut. Er steht keine 15 Minuten auf der Bühne, da hupt und blinkt der Cannstatter Wasen auch schon im Chor. Sido hat die Handzeichen, mit denen er den Fuhrpark energisch dirigiert. Er bringt den Stuttgarter Autofahrern die rechten Einsätze bei.