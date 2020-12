Sicherheit im Internet Die beliebtesten Passwörter der Deutschen im Jahr 2020

Potsdam - Die Deutschen setzen in der digitalen Welt weiter auf unsichere Passwörter. An der Spitze stehe in diesem Jahr die Zahlenfolge „123456“, gefolgt von „12345678“ und „passwort“, teilte das Hasso-Plattner-Institut (HPI) am Mittwoch in Potsdam unter Berufung auf die Auswertung von Daten des HPI Identity Leak Checkers mit. Die rund 3,1 Millionen ausgewerteten Zugangsdaten seien zuvor geleakt und dann beim HPI auf mögliche Identitätsdiebstähle überprüft worden.