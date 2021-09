«Shutdown» Schwierige Verhandlungen im US-Kongress: Biden sagt Trip ab

Außerdem droht ab Ende der Woche ein teilweiser Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA. An diesem Donnerstag endet das laufende Haushaltsjahr, das neue beginnt am 1. Oktober, also an diesem Freitag. Ist bis dahin kein Budgetregelung zur vorläufigen Finanzierung der Regierung beschlossen, kommt es zu einem "Shutdown" von Teilen des Regierungsapparates.