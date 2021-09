Show-Event Trump kommentiert Boxkampf von Evander Holyfield

Trump war vor seiner Zeit als US-Präsident mehrfach Veranstalter von Box-Kämpfen in seinem Casino. "Ich liebe große Kämpfer und große Kämpfe. Ich freue mich darauf, beides an diesem Samstagabend zu sehen und meine Gedanken am Ring zu teilen. Sie sollten dieses besondere Ereignis nicht verpassen", ließ sich Trump zitieren.