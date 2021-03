«Shooting» in Colorado Schütze tötet zehn Menschen in US-Supermarkt

"Es fühlt sich an wie der sicherste Ort in Amerika, und ich wurde gerade fast getötet, weil ich eine Limo und eine Tüte Chips gekauft habe", sagte ein schockierter Augenzeuge namens Ryan Borowski dem Sender CNN. Er berichtete, dass es im Supermarkt mehrmals laut geknallt habe. Beim dritten Knall seien die Leute nur noch gerannt.

Der zuständige Bezirksstaatsanwalt Michael Doherty sagte: "Es ist eine Tragödie und ein Alptraum." Gouverneur Jared Polis sprach von einem "entsetzlichen Ereignis". Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, teilte mit, US-Präsident Joe Biden sei über den Vorfall in Colorado informiert worden und werde auf dem Laufenden gehalten.

Medienberichten zufolge versuchten sich Menschen am Tatort vor dem Schützen in Sicherheit zu bringen. Sein Schwiegersohn und zwei Enkelinnen hätten sich zur Tatzeit in dem Supermarkt befunden und rund eine Stunde lang in einer Umkleide versteckt, sagte Steve Staeger dem Sender NBC. Die Polizei habe sie schließlich in Sicherheit gebracht. Der Mann forderte eine Reform der Waffengesetzgebung: "Jede Woche - jede Woche gibt es in den USA eine Schießerei. Diesmal waren wir dran. Das sollte sich nirgends wiederholen".

In den USA kommt es quasi täglich zu tödlichen Zwischenfällen mit Waffen, die dort leicht zu kaufen sind. Die Gesundheitsbehörde CDC verzeichnete in ihrer jüngsten Statistik aus dem Jahr 2018 insgesamt 39 740 Schusswaffentote in den USA - also etwa 109 Tote pro Tag.

Mehrere prominente Amerikaner, darunter Bernice King, Tochter des Bürgerrechtlers Martin Luther King Junior, forderten Washington zu Waffenrechtsreformen auf. Man müsse "wenigstens versuchen", die Waffengewalt zu verringern, schrieb sie auf Twitter.

Auch der Schauspieler Elijah Wood meldete sich zu Wort: "Wann ist genug genug?". Man könne dies nicht als normal hinnehmen. Die ehemalige Abgeordnete im Repräsentantenhaus Gabrielle Giffords, die selbst vor zehn Jahren im Supermarkt angeschossen und schwer verletzt wurde, sprach von einer Tragödie.

Erst am vergangenen Dienstag waren in drei Massage-Salons in und um Atlanta im US-Bundesstaat Georgia innerhalb kurzer Zeit acht Menschen erschossen worden. Sechs von ihnen hatten einen asiatischen Hintergrund, sieben Opfer waren Frauen. Als Motiv für die brutalen Angriffe nannte der weiße Tatverdächtige Sexsucht und das Ziel, die "Versuchung" durch Massage-Salons ausmerzen zu wollen. Die Bluttat hatte in den USA die Debatte über zunehmende Diskriminierung und Anfeindung asiatischstämmiger Amerikaner angefacht.

