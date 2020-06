Shitstorm für Mercedes AMG „Abgrundtief schämen“ – Foto von Daimler-Tochter entfacht Empörung

Schwere Vorwürfe gegen Daimler-Tochter

Elena Pieper, ehemalige Sprecherin des SPD-Parteivorstands, bekommt bei dem Anblick der männerlastigen Führungsriege schlechte Laune.„Ich möchte gerne in einer Welt leben, in der Männer sich abgrundtief für solche Fotos schämen“, schreibt sie in einem Tweet zu dem Foto der Firma, die Motoren für die Formel 1 herstellt. Der Beitrag hat in dem Kurznachrichtendienst bislang knapp 9000 Gefällt-Mir-Angaben erhalten und ist von anderen Nutzern fast tausend Mal geteilt worden. Die SPD-Frau trifft offensichtlich in der Netzgemeinde einen Nerv mit ihrer Kritik. Sascha Pallenberg, der öffentliche Prellbock des Stuttgarter Autobauers, steigt in die Debatte ein. Der ehemalige Technologie-Blogger, der heute in Daimlers Kommunikationsabteilung arbeitet, verteidigt seinen Arbeitgeber auf Twitter.