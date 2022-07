Shinzo Abe Japan nimmt Abschied von getötetem Ex-Premier

Japan hat ein letztes Mal Abschied vom getöteten Ex-Regierungschef Shinzo Abe genommen. Hunderte von Menschen fanden sich am Dienstag vor dem Zojoji-Tempel in Tokio ein, während im Inneren des buddhistischen Heiligtums im Kreise engster Angehöriger die Bestattungszeremonie stattfand. Der rechtskonservative Abe, der am längsten amtierende Ministerpräsident des Landes, war am Freitag bei einer Wahlkampfrede in der alten Kaiserstadt Nara von einem 41-jährigen Japaner auf offener Straße niedergeschossen worden. Das Attentat löste in aller Welt Entsetzen aus.