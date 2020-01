SGV Murr goes Wasen Innovatives Volksfest für Jung und Alt

Murr - Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. In der Gemeinde werden längst emsig Feste für die Jubiläen „75 Jahre SGV Murr“ und „100 Jahre Fußball“ in Murr vorbereitet. Vor den offiziellen Veranstaltungen hat es am Samstag in der Gemeindehalle ein „Vorglühen“ gegeben. Eine wahre Stimmungskanone.