SGV Murr feiert großes Jubiläum Nach eineinhalb Jahren Planung wird es langsam ernst

Der Sonntag beginnt dann mit einem Gottesdienst und anschließendem Weißwurstfrühstück. „Um 14 Uhr startet der große Festumzug durch den ganzen Ort. Und im Zelt ist auch wieder den ganzen Tag Programm bis in den Abend“, blickt Liane Sinn voraus. Und das Programm geht auch am Montag weiter. „Die Erfahrung zeigt, dass bei mehrtägigen Veranstaltungen in Murr der Montag oft der stärkste Tag ist. Auch wenn es wie in diesem Fall kein Feiertag ist“, sagt Liane Sinn. Wer also an den vorausgegangenen Tagen noch nicht genug gefeiert hat, für den wird DJ und Entertainer Thommy am Montag das Anheizen übernehmen, anschließend stehen noch die Dorfrocker auf der Bühne.