SGV Freiberg verliert trotz neuem Trainer Die Abwärtsfahrt geht weiter

Los ging das Dilemma bereits in der siebten Spielminute. Nach einer Flanke von der rechten Seite nahm Stuttgarts Mateo Klimowicz den Ball volley und bugsierte ihn aus rund zehn Metern zum 1:0 für die Gäste ins Netz. Keine 60 Sekunden später zappelte der Ball erneut im Freiberger Kasten. SGV-Kapitän Steven Kröner sah in dieser Situation ganz schlecht aus, rutschte kurz vor dem Fünf-Meter-Raum gleich zweimal weg und verlor dabei gänzlich die Orientierung. Anders als sein Gegenspieler David Tomic, der den Ball zum 2:0 für den VfB ins Tor stocherte. Tomic war es dann auch, der in der Folge weiter auftrumpfte. In der 24. Minute erzielte er mit einem Flachschuss aus rund 20 Metern – der gefühlt fünf Minuten lang unterwegs war – das 3:1 und in der 33. Minute legte er mit einem direkt verwandelten Freistoß noch das 4:1 nach. Denis Zagaria hatte zwischenzeitlich per Foulelfmeter verkürzt (12.). Die Überlegenheit sowie die Leichtigkeit, mit der die Stuttgarter durch die Freiberger Abwehr spazierten, ließ jedoch noch Schlimmeres erahnen für Hälfte zwei. Erst Recht als Volkan Celiktas kurz vor der Halbzeitpause auch noch seine zweite gelbe Karte sah und somit mit Gelb-Rot vom Feld flog. „Ich hatte gerade überlegt, Volkan rauszunehmen, als er das Foul macht“, gab Milorad Pilipovic zu und ärgerte sich: „Das hat uns für die zweite Halbzeit sehr geschwächt.“ Komischerweise traten die Hausherren dann aber in Unterzahl besser auf – auch wenn die Stuttgarter einen Gang rausnahmen.