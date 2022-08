SGV Freiberg verliert 2:3 Führung reicht wieder nicht zum Sieg

1:1-Ausgleich ist ein Sinnbild für die Partie

Der Ausgleich war dann ein Sinnbild für die Partie. Freibergs Marcel Sökler stürmte aufs Balinger Tor zu, wollte auf zwei mitgelaufene Stürmer querlegen. Doch der verbliebene Balinger Verteidiger klärte – und im direkten Gegenzug rutschte SGV-Verteidiger Yannick Thermann derart unglücklich aus, dass Balingen zum 1:1 traf (51.). „In Sachen Effektivität war das heute eine Lehrstunde für uns. Mit der von Balingen hätten wir heute sechs, sieben Tore geschossen“, so Gehrmann. Zumindest war Balingen im zweiten Durchgang, anders als noch in der ersten Hälfte, ebenbürtig – und traf nach einem Eckball am langen Pfosten per Kopf auch noch zum 2:1 (58.). Ouadie Barini gelang immerhin der Ausgleich per platziertem Schuss aus 17 Metern an den Innenpfosten (80.). Die beiden Freiberger Tore waren so gesehen eigentlich Halbchancen. Die deutlich besseren wurden vergeben.