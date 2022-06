SGV Freiberg steigt auf Meisterschaft in allerallerletzter Sekunde

Wäre es nicht ein paar Ligen tiefer passiert – das Fotofinish der Oberliga am Samstag könnte mit seiner Dramatik locker mit den spannendsten Finals der Bundesliga mithalten. Es entschied sich erst in Minute 90 plus 4, als der SGV Freiberg zum 2:1 (0:1) beim FC Nöttingen traf und wieder vorbei an den Stuttgarter Kickers auf den Ligathron kletterte. Wie die Schalke-Fans 2001 hatten die Kickers-Anhänger zu dem Zeitpunkt wegen einer Fehlinformation schon jubelnd den Rasen gestürmt – um dann doch noch aus dem Titeltraum gerissen zu werden. Und das 2:1 war eine Kopie des Herzschlagfinals des VfB Stuttgart im Mai: Freiberg traf ebenfalls in der Nachspielzeit nach einer Ecke per Kopf zum Sieg. Und vermied so die Relegation.