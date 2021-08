SGV Freiberg spielt 1:1 Remis zum Oberliga-Start

Freiberg - Mit einem Zähler ist der SGV Freiberg am Samstag am ersten Oberliga-Spieltag von der Partie im badischen Oberachern zurückgekehrt. 1:1 hieß es am Ende. Der hoch gehandelte SGV bekam dabei nach Ansicht von Trainer Evangelos Sbonias einen Vorgeschmack darauf, was ihn in dieser Saison oft erwarten dürfte: „Einen abwartenden Gegner, der auf Konter lauert.“ Das tat der SV Oberachern lange Zeit, und beinahe hätte er damit gar gewonnen. Doch gute Konterchancen in der Schlussphase ließ der Gastgeber liegen. „Sie konnten kontern, weil wir das Risiko erhöht hatten“, blickt Sbonias auf „wilde und offene“ letzte Minuten zurück. Minuten, in denen der SGV zwar anrannte, aber keine Chance mehr kreierte.