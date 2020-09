SGV Freiberg Souveräne Vorstellung trotz Unterzahl

Es ging flott los: Nach zwei Minuten rutschte Bissingens Riccardo Gorgolione haarscharf an einer Flanke von Spetim Muzliukaj vorbei, in der zehnten Minuten klärte Thermann auf der Torlinie nach einem Kopfball des Ex-Freibergers Denis Latifovic. Dann glichen die Gastgeber das Chancenplus aus. Berishas Heber strich knapp am 08-Tor vorbei (12.), dann parierte Gästetorwart Henning Bortel eine Direktabnahme von Berkan Alimler (14.). Freiberg hatte mehr Ballbesitz, Bissingen setzte auf Konter. Das gelang in der 27. Minute prima, als Marius Kunde über die rechte Seite davon lief, von Berisha aber noch eingeholt wurde. Schiedsrichter Jürgen Schätzle wertete die Aktion des Freibergers als Foulspiel und zückte nach zweimaliger Rücksprache mit seinem Assistenten Samuel Kalmbach die Gelb-Rote Karte. SGV-Coach Sbonias hatte dafür kein Verständnis: „Wir machen auch Fehler. Aber in so einem Derby so einzugreifen, da fehlen mir die Worte.“