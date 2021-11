SGV Freiberg Mit Wucht und feiner Klinge zum souveränen Heimsieg

Die Freiberger legten dabei auch die nötige Geduld an den Tag, als es diesmal nicht mit einem frühen Tor klappte. „Da muss man immer aufpassen, dass man dann nicht zu wild anläuft und am ende vielleicht noch ein Gegentor kassiert.“ Das lag eigentlich nur ein einziges Mal in der Luft, als Nick Fennell in der 35. Minute frei zum Kopfball kam, die Kugel aber neben das Tor setzte. „Das war aus meiner Erinnerung heraus die einzige dicke Chance der Göppinger. Dass wir nicht mehr zugelassen haben, auch dafür muss ich meiner Mannschaft ein dickes Lob aussprechen“, so Sbonias, der dem Team unter lautem Jubel zwei trainingsfreie Tage gewährte.