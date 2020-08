SGV Freiberg im wfv-Pokal Bann bricht erst in der Schlussphase der Verlängerung

Da half Freiberg auch keine engagierte Anfangsphase, in der das Team auf die Führung drängte. Selbst in dieser Zeit blieb Freiberg ohne Torchance – auch, weil Dominik Salz mit einer starken Abwehrgrätsche am Abschluss gehindert wurde (8.). „Je länger das Spiel geht, desto schwieriger wird es für uns. Für Oeffingen ist das das Spiel des Jahres. Natürlich haben sie da gegen uns alles reingehauen. Sie konnten heute nur gewinnen, während von uns der Sieg erwartet wurde“, schildert der Freiberger Stürmer sie Szenerie. So war es sogar der Gastgeber, der die größte Möglichkeit des ersten Durchgangs hatte: Einen Kopfball von Oeffingens Mircea Mailat köpfte Lukas Hoffmann in höchster Not noch aus dem Torwinkel (23.). Auf der Gegenseite köpfte Hoffmann zwei Minuten später vorbei. Und ein Schuss von SGV-Linksverteidiger Flamur Berisha wurde zur Ecke geklärt, nachdem er nach einem frühen Ballgewinn aufs Tor zugestürmt war (34.).