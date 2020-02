SGV Freiberg im Abstiegskampf Mit Spannung erwartete Rückrunde beginnt

Entsprechend intensiv lief die Vorbereitung auf und neben dem Feld ab. Nicht nur mit dem einwöchigen Trainingslager in der Türkei, das Trainer Milorad Pilipovic als „sehr gut“ bezeichnet, sondern auch in heimischen Gefilden. Die Ergebnisse in den Testspielen waren allerdings „nicht berauschend“, wie der Coach resümiert, der mit den gezeigten Leistungen dennoch zufrieden war. Am Samstag machte sich der Trainer zudem extra auf den Weg nach Ravensburg, um dort den kommenden Gegner in einem Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten FC Memmingen zu sichten. Die Partie endete 2:2. „Ravensburg hat da einen sehr starken Eindruck auf mich gemacht, sie wirken sehr eingespielt“, schildert Pilipovic seine Eindrücke. Schon in der Hinrunde sei Ravensburg ein starkes Team gewesen. „Jetzt haben sie aber, soweit ich das mitbekommen habe, keine Verletzten mehr, dürften also noch stärker sein“, befürchtet der SGV-Coach.