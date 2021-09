SGV Freiberg Happy End nach einer wilden Partie

SGV Freiberg: Rauhut – Klauß (61. Rinaldi), Zant, Hoffman, Thermann – Mauersberger (75. Zinram), Celiktas, Müller – Sökler, Grüttner (69. Ikpide), Salz (82. Berisha).

Warten auf das erste Zu-Null-Spiel

Freiberg - Nur sechs Gegentore hatte der SGV Freiberg in der vergangenen Abbruch-Saison in 13 Spielen kassiert. Jetzt sind es nach fünf Spielen bereits sieben. Und in keinem Pflichtspiel, nicht einmal im wfv-Pokal, blieb der neue Schlussmann Kevin Rauhut ohne Gegentor. „Das nervt schon. Nicht nur mich, sondern die ganze Mannschaft mittlerweile, weil wir ja jedes Spiel alles dafür tun, das Ding hinten zu verteidigen“, sagt der 31-Jährige, der vor der Saison von Fortuna Köln kam.

Nun gibt es an Rauhuts Qualitäten keine Zweifel, die Gegentore gehen beileibe nicht auf seine Kappe. Doch er ist es eben, der die Bälle jedes Mal aus dem Netz holt. An der Abstimmung in der Defensive liege es aber nicht. „Wir spielen ja alle schon eine Weile Fußball.“ Und grundsätzlich sei es auch egal, wie viele Gegentore er kassiere, „solange die Jungs vorne mindestens eins mehr schießen. Na klar macht es mich glücklich und die Abwehr, wenn wir zu null spielen. Aber mehr Punkte gibt es ja am Ende auch nicht.“ Dennoch wäre ihm ein Zu-Null-Sieg am Mittwoch in Villingen sicher ganz recht.