SGV Freiberg gewinnt Nicht schön, aber erfolgreich

So auch Freibergs Keeper Theo Saubert, der seine Premiere feierte. Erst am Vormittag war wirklich klar, dass er ran darf, nachdem sich Stammkeeper Niclas Heimann am Donnerstag wohl schwerer am Knie verletzt hatte. Ein MRT-Termin am Montag wird Klarheit bringen. „Ich bin etwas ins kalte Wasser geworfen worden, das Team hat es mir aber super einfach gemacht, reinzufinden“, ist der 21-jährige Ersatzkeeper Saubert zufrieden. Und auch der Trainer war es mit ihm: „Er hat eine fehlerfreie Leistung gezeigt.“

SGV Freiberg: Saubert – Bradara, Koudelka, Koch, Hofrath – Kehl-Gomez, Mistl (90. Becker), Reisig, Tomic (81. Velagic) – Sökler, Barini (73. Hoxha).