SGV Freiberg Freiberg verteidigt weiße Weste

Freiberg - Es war schon etwas paradox, was sich da am Samstagnachmittag beim Spitzenspiel zwischen Oberliga-Primus SGV Freiberg und dem Tabellendritten FC Nöttingen im Wasenstadion abspielte. In der ersten Halbzeit ein Spiel auf ein Tor, in dem die Gastgeber von Beginn an klarstellen wollten, wer Herr im Hause ist – in dem aber keine Tore fielen. Im zweiten Abschnitt eine Begegnung, bei der der ungeschlagene Tabellenführer zwar merklich die Stollenschuhe vom Gas nahm, sich dennoch mit einem Treffer belohnte, nur um zehn Minuten später mit dem 1:1 bestraft zu werden.