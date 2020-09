SGV Freiberg Die Tabellenspitze souverän verteidigt

Freiberg - Es ist nicht so, dass die Oberliga-Fußballer des SGV Freiberg ihre Gegner in Grund und Boden spielen. Trotzdem haben sie nach dem Remis zum Auftakt in Backnang nun schon das fünfte Spiel in Folge gewonnen. „Man sieht die Entwicklungsschritte, es wächst was zusammen, die Abläufe werden besser“, fand Trainer Evangelos Sbonias nach dem 2:0 (1:0) am Mittwochabend gegen die Neckarsulmer SU, mit dem sein Team die am Sonntag eroberte Tabellenführung souverän verteidigte.