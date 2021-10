SGV Freiberg Deutlicher Sieg im Nachholspiel

Freiberg - Es kann niemand behaupten, dass das Freiberger Wasenstadion regelmäßig bei Fußballspielen wegen Überfüllung geschlossen werden muss. Allenfalls wenn hochkarätige Gegner die nötigen Fans mitbringen, ist es mal einigermaßen voll – so etwa im ersten Oberliga-Heimspiel des SGV in dieser Saison gegen die Stuttgarter Kickers. Da wurden bei bestem Sommerwetter die gegnerischen Fans in einen eigens abgesperrten Bereich separiert und über einen eigenen Eingang ins Stadion gelassen. Einen ähnlichen Aufwand musste der SGV Freiberg auch am Mittwoch für die Nachholpartie gegen den SSV Reutlingen betreiben – der war in diesem Fall allerdings vollkommen umsonst. Die vielleicht 20 bis 25 Fans aus der Reutlinger „Szene E“ taugten allenfalls als Rasselbande. Und sie kamen nicht einmal ins Stadion hinein, sondern sparten sich wohl den Eintritt und blieben hinterm Zaun.