SG Steinheim/Erdmannhausen Erstes Pflichtspiel am Ende klar gewonnen

Große Überraschungen blieben in der ersten Pokalrunde aus, in den meisten Partien setzten sich die klassenhöheren Teams durch. Ausgeschieden ist A-Liga-Aufsteiger FV Oberstenfeld, der beim künftigen Ligarivalen TV Aldingen II klar mit 2:5 verlor. Dagegen zogen die A-Ligisten FC Marbach, SGV Murr, TSV Affalterbach und GSV Pleidelsheim jeweils mit deutlichen Siegen in die zweite Runde ein.