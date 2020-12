SG Sonnenhof Großaspach Tiefschlaf-Start und Elfer-Pech kosten den Sieg

Doch auch nach diesem Rückschlag blieben die Hausherren am Drücker. Aber Jonas Meisers Distanzschuss (56.) landete knapp neben dem Tor, ein 20-Meter-Freistoß von Joel Gerezgiher landete in der Mauer (59.), und Marvin Cuni scheiterte nach einem schönen Solo am Gäste-Schlussmann (64.). Und so mussten die Aspacher froh sein, dass David Nreca-Bisinger in der 75. und 77. Minute zur Stelle war, als die Homburger nach Ecke beziehungsweise Flanke aus kurzer Distanz zum Schuss kamen. In der hektischen Schlussphase war der Sonnenhof-Elf anzumerken, dass sie mit einem Punkt nicht zufrieden war. Das Team von Trainer Hans-Jürgen Boysen war – wie schon über den Großteil der Partie – das eindeutig bessere Team. Doch eine wirklich klare Torchance oder gar der Siegtreffer waren nicht mehr drin.