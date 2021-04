SG Sonnenhof Großaspach SG verpasst nach Fehlstart den Sieg

Das änderte sich nach dem Wechsel. Die SG kam mit viel Druck aus der Kabine und erarbeitete sich schnell einen Eckball. Den brachte Joel Gerezgiher vors Tor, im Anschluss kam es zum Gewühl im Gießener Strafraum. Und während die Aspacher noch lautstark Handspiel reklamierten, schnappte sich Marvin Cuni die Kugel und hämmerte sie aus wenigen Metern zum 1:1 in die Maschen (48.). Die Dorfklub-Elf hatte nun deutlich Oberwasser und drängte auf den Führungstreffer. In der 53. Minute tankte sich Jan Ferdinand über die rechte Seite in den gegnerischen Strafraum, legte ab auf Marvin Cuni, aber der fand nicht den passenden Moment zum Abschluss. Nach einem von Joel Gerezgiher scharf auf den langen Pfosten gezogenen Freistoß waren dann selbst die langen Beine von SG-Innenverteidiger Julian Leist einen Tick zu kurz. Und Jan Ferdinand war nicht konsequent durchgelaufen, so rauschte der Ball am Pfosten vorbei (65.). Sechs weitere Minuten später brachte Marvin Cuni einen Diagonalball direkt aufs Tor, doch Gäste-Keeper Frederic Löhe bekam noch die Fingerspitzen dran und der Ball verfehlte sein Ziel ebenfalls um wenige Zentimeter. „Wir hatten eine Vielzahl an Möglichkeiten, um das Spiel für uns zu entscheiden, spielen die Situationen aber nicht gut genug zu Ende“, bemängelte Trainer Walter Thomae die wieder einmal schlechte Chancenverwertung. So scheiterte auch Nicolas Jüllich in der 81. und 82. Minute mit Schüssen jeweils von der Strafraumgrenze. Einmal rutschte ihm der Ball über den Fuß, dann wurde die Kugel noch zu Ecke abgewehrt. Und auch ein Linksschuss von Jan Ferdinand ging knapp am Pfosten vorbei (88.).