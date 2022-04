SG Sonnenhof Großaspach Sbonias übernimmt das Traineramt

SG hat zum Saisonende ein Mammutprogramm

Michael Ferber, Vorstand Sport, ist glücklich über die gefundene Lösung: „Ich bin sehr froh darüber, dass wir bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Personalie des Cheftrainers für die kommende Saison und damit die Nachfolge-Regelung für Hans-Jürgen Boysen offiziell verkünden können. Hans-Jürgen hat uns in dieser schwierigen Phase der Saison ein weiteres Mal unter die Arme gegriffen und wird bis zum Saisonfinale in rund vier Wochen mit seiner Mannschaft nochmal alles in die Waagschale werfen, damit Aspach und die gesamte Region auch in der kommenden Saison Regionalliga-Fußball erleben dürfen.“ Boysen hatte den Verein sowie die Mannschaft persönlich darüber informiert, dass er zum Saisonende planmäßig aufhören wird. „Für sein Engagement gebühren ihm einmal mehr unser größter Dank sowie höchste Anerkennung und Respekt“, so Ferber.