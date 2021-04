SG Sonnenhof Großaspach Remis ist eine verpasste Chance

Doch nach dem Wechsel merkte man der SG an, dass sie die Verhältnisse zurechtrücken wollte. Nach einer Ecke kam der Ball zu Sandro Sirigu, der ihn durchs Gewühl aufs Tor brachte. Der letzte Impuls zum 2:1 kam dann aber von Sebastian Schiek (53.). Doch wieder ließen die Aspacher den Gegner zurück ins Spiel kommen. Die erneute Führung brachte keine Sicherheit – im Gegenteil: Die Fehler häuften sich, das 2:2 nach einer Ecke (69.) war fast schon die logische Konsequenz. Erst jetzt übernahm die SG wieder mehr die Initiative, ohne dass dabei jedoch die Fehlerquote merklich sank. Und so gab es kaum gefährliche Situationen in der Offensive, aber immer wieder auch erhöhten Puls bei Gegenangriffen der Gäste. So hatten die Aspacher viel Glück, als ein Treffer der Alzenauer in der 90. Minute wegen einer Abseitsposition nicht gegeben wurde. Auch die Nachspielzeit blieb hektisch, doch brachte die Sonnenhof-Elf trotz aller Bemühungen keinen gefährlichen Ball mehr aufs gegnerische Gehäuse.