SG Sonnenhof Großaspach Nur Sekunden fehlen zum ersten Heimerfolg

Die drei Punkte schienen nun wieder greifbar, doch die Gäste drängten auf den erneuten Ausgleich – und wurden wie erwähnt in der 93. Minute belohnt: Ein weiter Einwurf, eine Kopfballverlängerung und der Ball landete im Netz. Wobei der Teilerfolg für die Gäste in Ordnung ging. Aus einer sehr disziplinierten Defensive schnell konternd, bereiteten sie der Fautenhau-Elf einige Probleme und hatten ihrerseits ebenfalls gute Möglichkeiten, die sie ungenutzt ließen. Das sah auch Aspachs Coach Hans-Jürgen Boysen so und sagte: „So etwas müssen wir dann aber auch einmal nutzen, aber wie schon in Pirmasens haben wir das nicht gemacht.“ Das war allerdings nicht der einzige Grund, weshalb Boysen mit seiner Mannschaft unzufrieden war. Seinem Team habe die Ruhe gefehlt, es sei zu schnell und zu viel in die Tiefe gespielt worden, urteilte der Coach. Hinzu kam die eine oder andere Unkonzentriertheit im Spielaufbau, die den Gäste stets den Glauben ließ, dass hier in Aspach was drin ist.