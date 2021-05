SG Sonnenhof Großaspach Neues System, gute Ansätze, aber alte Probleme

In Scharingers erstem Spiel auf der Sonnenhof-Bank fiel direkt nach dem Anpfiff die erste gravierende Änderung auf: Statt des unter Thomae praktizierten 4:3:3-Systems agierte die SG gegen den FSV Frankfurt in einem 4:4:2 und stand dabei wesentlich tiefer, als man es aus den vergangenen Wochen gewohnt war. „Die vorrangigste Aufgabe war es, Stabilität ins Spiel zu bringen“, begründete Scharinger diesen Schritt. Und das Ganze ließ sich insgesamt auch ganz gut an. So ließen die Aspacher in der Defensive sehr wenig zu, nicht einmal eine Handvoll Bälle kamen auf das Tor von Mario Schragl. Zudem gab es trotz der etwas defensiveren Spielweise doch recht viele Ballgewinne und Offensivaktionen. Und mangelnden Einsatz wie in den vergangenen Wochen das ein oder andere Mal konnte man am Samstagnachmittag keinem SG-Spieler vorwerfen. So viel zu den positiven Aspekten.