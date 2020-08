SG Sonnenhof Großaspach Knapp, aber verdient im Halbfinale

Letzterer blieb über 90 Minuten aber weitgehend ohne Beschäftigung und sorgte selbst für die heikelsten Situationen vor dem eigenen Tor, als er in der ersten Hälfte zweimal recht riskant einen VfB-Stürmer aussteigen ließ. „Das kann man in der U19 machen, aber hier eigentlich nicht. Das muss man eindeutig klären“, fand Trainer Hans-Jürgen Boysen, der ansonsten aber mit seiner Hintermannschaft zufrieden sein konnte: „Hinten stehen wir gut, das ist schon mal der wichtigste Ansatz. Zu Chancen kommen wir immer. Mit dieser Minimalspur müssen wir leben, bis der Kader komplett ist.“ So spielte Andrew Owusu – zwar gelernter Stürmer, aber auf zentrales Mittelfeld umgeschult – an vorderster Front – und machte seine Sache gut. Das gipfelte in der 15. Minute in einem Doppelpass mit Marvin Cuni, der diese sehenswerte Aktion zur Aspacher Führung abschloss. Fast wäre Cuni sogar zum Doppel-Torschützen avanciert, doch nach einem schönen Konter und einer Flanke von Darius Held köpfte er den Ball knapp über die Latte (39.). Ein weiterer Kopfball, diesmal von Julian Leist, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ging knapp am Pfosten vorbei.