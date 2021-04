SG Sonnenhof Großaspach Kellerduell wird zum sportlichen Offenbarungseid

Vielleicht wäre das Spiel doch noch ganz anders verlaufen, wenn Jonas Meiser fast im Gegenzug aus acht Metern ins Tor statt an den Außenpfosten getroffen hätte. So aber ging es mit dem 0:1 in die Pause, und es folgte eine der schlechtesten Halbzeiten der vergangenen Jahre. Mit denkbar einfachen Mitteln nahmen die Gäste die SG auseinander: Defensiv standen die Mainzer tief in der eigenen Hälfte und mussten nur abwarten, bis sich die Chance zum Kontern bot. So setzte sich Janek Ripplinger in der 54. Minute erst gegen Julian Leist, dann gegen Kai Gehring durch und zielte dann auch noch besser als die gesamte Sonnenhof-Offensive. Auf das 0:2 reagierte Walter Thomae mit einem Dreifach-Wechsel – nur besser wurde es nicht. Im Gegenteil: Vor dem 0:3 monierten die Mainzer lautstark ein vermeintliches Handspiel von Ken Gipson im Mittelfeld, spielten dann aber munter weiter, während die Aspacher erst einmal stehen blieben und den Gästen beim Toreschießen zuschauten (67.). Das 0:4 in der 79. Minute war dann die Krönung, das 1:4 durch Jan Ferdinand (89.) verdiente nicht einmal die Bezeichnung Ergebniskosmetik. Denn zu beschönigen war an dieser Niederlage nichts.