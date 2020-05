SG Sonnenhof kassiert Heimniederlage Kein Geschenk für den Trainer

Die Gäste aus Bayern präsentierten sich sehr effektiv und nutzten ihre Chancen fast konsequent. Großaspachs Trainer Hans-Jürgen Boysen nahm gleich fünf Veränderungen in der Startelf gegenüber dem letzten Match vor fast drei Monaten vor. Neu in der Anfangsformation waren die wiedergenesenden Jonas Meiser und Korbinian Burger sowie Kamer Krasniqi, Onur Ünlücifci und Dominik Martinovic. Stammkräfte wie Kapitän Julian Leist, Matthias Morys und Nicolas Jüllich nahmen zunächst auf der Bank Platz. Gar nicht im Kader befanden sich hingegen Jonas Behounek, Dennis Slamar und Marco Hingerl, die allesamt in München noch von Anfang an gespielt hatten.