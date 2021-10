SG Sonnenhof Großaspach gegen VfB II Blitzstart nach der Pause rettet VfB II Punkt in Aspach

Der VfB II geriet vor 1120 Zuschauern in der Wir-machen-Druck-Arena nach einem Stellungsfehler in der 23. Minute in Rückstand: Der ehemalige VfB-Jugendspieler David Hummel traf per Kopf nach Vorarbeit von Jonas Kühn und Joel Gerezgehir. Nach der Pause erwischte das Fahrenhorst-Team einen Blitzstart: Nach nur 15 Sekunden traf der für Moussa Cisse eingewechselte Stürmer Alou Kuol zum 1:1.