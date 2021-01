SG Sonnenhof Großaspach Gastgeschenk bringt die SG auf die Verliererstraße

Dabei verliefen die ersten zehn Minuten eigentlich recht vielversprechend. Gleich zwei gute Möglichkeiten hatten die Gäste. Doch zunächst scheiterte Jonas Meiser in der dritten Minute aus wenigen Metern von der rechten Seite am Elversberger Keeper Frank Lehmann. Und dann kam auch Andreas Ivan aus ähnlicher Position auf der linken Seite nicht an Lehmann vorbei (7.). Die Niederlage leiteten die Aspacher dann mit einem Gastgeschenk selbst ein: Nachdem zweiten Rückpass auf Schlussmann David Nreca-Bisinger innerhalb weniger Sekunden landete dessen zu kurzer Pass in Richtung Kai Gehring direkt bei SVE-Stürmer Israel Suero Fernandez. Der ließ sich nicht groß bitten und brachte sein Team in Führung.