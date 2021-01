SG Sonnenhof Großaspach Dreier zum Jahresstart

Großaspach - Wann immer die SG Sonnenhof Großaspach in dieser Regionalliga-Saison in einem Spiel ein Tor geschossen hat, dann hat sie auch gepunktet. Insofern dürfte Trainer Hans-Jürgen Boysen bereits in der 20. Minute des Auswärtsspiels beim KSV Hessen Kassel ein wenig beruhigt gewesen sein. Denn da verwandelte Nicolas Jüllich einen an Sebastian Schiek verursachten Foulelfmeter zur Aspacher Führung. Und die war nicht unverdient, hatten Jonas Brändle und Andreas Ivan doch bereits in der dritten Minute eine Riesen-Doppelchance liegen gelassen. In der 38. Minute hatte erneut Ivan den nächsten SG-Treffer auf dem Fuß, doch war sein Schuss aus etwa zwölf Metern frei vor dem Tor zu unplatziert. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte musste SG-Keeper David Nreca-Bisinger ein erstes Mal retten, als er bei einem Kasseler Angriff über die rechte Seite aus kurzer Distanz parierte.