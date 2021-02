SG Sonnenhof Großaspach Drei Punkte bei der Kunstrasen-Premiere

Bereits in den ersten Minuten hätten die Aspacher durchaus in Führung gehen können, fast müssen. Nach nur 40 Sekunden war Mohammed Diakite auf der linken Seite in den Strafraum eingedrungen, doch für seinen guten Querpass direkt vors Tor fand sich kein Abnehmer. Zwei weitere Schüsse aus aussichtsreichen Positionen von Marvin Cuni (6.) und Andreas Ivan (7.) gingen knapp daneben. In der 19. Minute kam Cuni frei zum Kopfball, traf jedoch nicht ins Tor, sondern direkt in die Arme von Gäste-Keeper Nicolas Kristof. Und so holte die SG den Gegner immer besser ins Spiel, weil sich nun die Fehler im technischen Bereich und im Stellungsspiel häuften. Großes Glück hatte die Elf von Trainer Hans-Jürgen Boysen in der 28. Minute, als ein Walldorfer Distanzschuss an den Pfosten krachte. Für die Aspacher Führung benötigte es die Hilfe der Gäste. Denn so schön das Solo von Mohammed Diakite entlang der Grundlinie auch war, ihn so ungeschickt zu Fall zu bringen, wie es der Walldorfer Verteidiger in dieser Szene tat, war komplett unnötig. Nicolas Jüllich ließ sich nicht lange bitten und besorgte mit dem fälligen Elfmeter die 1:0-Pausenführung.