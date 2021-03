SG Sonnenhof Großaspach Die SG kommt nach der Pause unter die Räder

Abgesehen von den individuellen Fehlern in der Defensive sah Walter Thomae auch ganz klar das alte Aspacher Problem: „Man muss sich nur mal die Statistik anschauen: Wir brauchen acht Großchancen für ein Tor, ich glaube bei Steinbach sind es dreieinhalb. Deswegen stehen die oben und wir unten.“ Wobei den Steinbachern an diesem Nachmittag ein halbes Dutzend Chancen für vier Tore genügte. Die SG hingegen muss dringend die Fehlerquote in der Defensive verringern und die Erfolgsquote in der Offensive erhöhen, wenn sie den zweiten Abstieg in Folge noch vermeiden will.