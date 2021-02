SG Sonnenhof Großaspach „Das Spiel war eine Katastrophe“

Eine erste Annäherung gelang Can Karatas, dessen 18-Meter-Schuss etwa einen halben Meter am Pfosten vorbeiging. Doch auch die Gäste sorgten nur in sehr überschaubarem Maße für Torgefahr, die Partie blieb weiterhin äußerst zähe Kost. Sowohl ein Koblenzer Distanzschuss (58.) als auch Nico Jüllich in aussichtsreicher Position aus 16 Metern (69.) verfehlten das jeweilige Gehäuse. Auch die Aspacher Schlussoffensive blieb aus, im Gegenteil: Die Koblenzer erzielten in der 88. Minute gar noch das entscheidende zweite Tor, während die Angriffsbilanz der Platzherren nach 90 Minuten die gleiche war wie nach 45: Kein einziger Schuss kam aufs Koblenzer Tor. Das schaffte erst Dominik Widemann in der 95. Minute. Allerdings war auch dieser Versuch harmlos. Und zu allem Überfluss sah Marvin Cuni, mit 15 Treffern bislang bester SG-Torschütze der Saison, noch gelb-rot und ist im nächsten Spiel gesperrt.